Il risiko Artico tra rotte marine e giacimenti | così Trump sfida la Cina in Groenlandia

Le recenti iniziative di Donald Trump in Groenlandia evidenziano l'importanza strategica dell'Artico, tra rotte marine emergenti e riserve di risorse naturali. Con lo scioglimento dei ghiacci, questa regione diventa un fronte cruciale per le potenze mondiali, in un contesto di crescente interesse geopolitico e economico. La situazione riflette le tensioni e le opportunità legate alla competizione per il controllo di un’area di grande valore strategico.

Il ghiaccio si sta surriscaldando, e non solo per gli effetti del global warming. Le rinnovate mire di Donald Trump sulla Groenlandia hanno portato alla luce un fatto ormai acclarato: il risiko dell' Artico è una delle partite geopolitiche più complesse del nostro tempo. Per decenni il Grande Nord è stato percepito come uno spazio remoto, ostile e sostanzialmente irrilevante per le dinamiche del potere globale, una distesa di ghiaccio utile soprattutto alla ricerca scientifica e alla deterrenza nucleare della Guerra fredda. Oggi, però, la regione è diventata un crocevia strategico in cui si intrecciano interessi economici, ambizioni militari e rivalità sistemiche tra le grandi potenze.

L’ammiraglio e la sfida per l’Artico: “Il disgelo aprirà nuove rotte. E Mosca ne rivendica la sovranità” - Roma, 8 dicembre 2025 – Le grandi manovre intorno all’Artico e il suo futuro sono sotto la lente degli analisti di mezzo mondo. quotidiano.net

