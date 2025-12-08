L’ammiraglio e la sfida per l’Artico | Il disgelo aprirà nuove rotte E Mosca ne rivendica la sovranità

Roma, 8 dicembre 2025 – Le grandi manovre intorno all’Artico e il suo futuro sono sotto la lente degli analisti di mezzo mondo. L’ammiraglio Andrea Mucedola è analista di sicurezza marittima con molti anni di servizio su unità navali ed alla Nato, fondatore della testata on line Ocean4future, portale di geopolitica e cultura del mare. Antartide, scienza e clima: 40 anni di ricerca italiana al CNR Perché l’area artica sta diventando cruciale per l’intelligence internazionale? “A causa dello scioglimento dei ghiacci, nei prossimi decenni saranno disponibili nuove rotte marittime nell’Oceano Artico, un’area di interesse di diversi Paesi, dall’Occidente alla Russia, alla Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

