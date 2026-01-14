Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 14 gennaio 2026 è di 0,1415 €/kWh. Di seguito, si analizzano le variazioni orarie e l’andamento recente per offrire un quadro chiaro e preciso sulla situazione attuale del mercato energetico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 14 Gennaio 2026, si attesta a 0,1415 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 13 Gennaio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,1076 €kWh e il massimo di 0,2041 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e di prima mattina (tra le 2:00 e le 6:00), mentre il picco di prezzo si è registrato tra le 18:00 e le 19:00, fascia tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda di energia. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 14012026 0,1415 +0,0578 13012026 0,0837 -0,0036 12012026 0,0858 -0,0019 11012026 0,0876 -0,0036 10012026 0,0912 -0,0042 09012026 0,0954 -0,0037 08012026 0,0991 -0,0025 07012026 0,1016 -0,0037 06012026 0,1051 -0,0034 05012026 0,1086 -0,0013 04012026 0,1099 +0,0008 03012026 0,1090 -0,0042 02012026 0,1132 +0,0042 01012026 0,1090 -0,0048 31122025 0,1137 +0,0046 30122025 0,1091 -0,0046 29122025 0,1137 +0,0093 28122025 0,1044 +0,0015 27122025 0,1029 -0,0044 26122025 0,1073 +0,0005 25122025 0,1068 -0,0035 24122025 0,1103 -0,0032 23122025 0,1135 -0,0003 22122025 0,1138 +0,0061 21122025 0,1076 -0,0064 20122025 0,1140 -0,0008 19122025 0,1148 -0,0013 18122025 0,1161 -0,0017 17122025 0,1178 +0,0010 16122025 0,1168 +0,0091 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1192 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1491 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

