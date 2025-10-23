Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 23 Ottobre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1234 €kWh. Analizzando la giornata precedente (22 Ottobre 2025), si osservano oscillazioni significative: il prezzo orario minimo è stato di 0,0906 €kWh (registrato alle ore 24), mentre il massimo ha raggiunto 0,1382 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche per i consumatori sono state quelle notturne e di prima mattina, mentre il picco di costo si è verificato in tarda mattinata, confermando la tendenza a prezzi più elevati nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie