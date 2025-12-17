Look da premier il parrucchiere di Giorgia Meloni | Il nuovo taglio le valorizza gli occhi e addolcisce i lineamenti

Il look di Giorgia Meloni riflette la sua personalità decisa e il suo ruolo di leader. Sempre attenta all’immagine, la premier ha sperimentato diversi stili, adattandoli alle esigenze di ogni occasione. L’ultimo taglio, scelto per valorizzare gli occhi e ammorbidire i lineamenti, dimostra come anche in un calendario impegnativo si possa mantenere eleganza e praticità. Un esempio di stile che unisce sostanza e raffinatezza.

© Secoloditalia.it - Look da premier, il parrucchiere di Giorgia Meloni: “Il nuovo taglio le valorizza gli occhi e addolcisce i lineamenti” Inevitabilmente stanca, visto il calendario giornaliero di impegni da capogiro, mise comoda ma elegante, quanto occorre per esigenze di ‘lavoro’, nel corso degli anni la premier Giorgia Meloni ha cambiato più volte look. Dai completi di taglio maschile blu marine delle prime apparizioni pubbliche da presidente del Consiglio a tailleur color pastello degli ultimi tempi. Particolarmente curato il taglio dei capelli. Ne parla a un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il parrucchiere personale di Giorgia, Antonio Pruno. Parla il parrucchiere di Giorgia: il nuovo taglio le addolcisce i lineamenti. “Le abbiamo accorciato il ciuffo per darle un po’ di leggerezza, è stata una mia scelta, come sempre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Clamoroso in Cina: ecco la scelta presa sulla premier Giorgia Meloni Leggi anche: Pro Pal bloccano i treni a Torino, compaiono minacce contro Giorgia Meloni: «Come Charlie Kirk». La premier ribatte: «Ne sono orgogliosa» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Max Angioni: «Prima vivevo con 8mila euro all'anno, col successo ho speso tanto: da ristoranti ai suv». Giorgia Meloni, il parrucchiere spiega il nuovo look: «Valorizza i suoi occhi. Quando ha molto da lavorare si prepara da sola» - Come raccontato dal suo parrucchiere Antonio Pruno a "Un giorno da pecora", la premier ha cambiato taglio di capelli. msn.com

Meloni ci ha dato un taglio, il nuovo look della premier in vista dell'incontro con Trump - Era stato proprio il suo parrucchiere personale a uscire allo scoperto poco tempo fa. affaritaliani.it

Giorgia Meloni, i look della premier: dal tailleur bianco con Trump al nuovo taglio di capelli. Cosa c'è dietro al suo cambio di stile - Chi dice che l'armocromia non c'entra niente con la politica, sbaglia: da sempre il look giusto ha un ruolo fondamentale nella comunicazione. ilmessaggero.it

Faccio la parrucchiera per la prima volta gemelle twinsisters saraegiorgia parrucchiere

EMILY IN PARIS… Premiere a Parigi per @emilyinparis L’amatissima serie tv Netflix sta per fare ritorno sulla piattaforma streaming con nuove avventure, a partire dal prossimo 18 dicembre. E a Parigi i look che abbiamo adorato! Lily Collins in velluto nero firm - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.