Valincic Inter ecco chi è l’ultima idea per la fascia destra | alla scoperta del talento della Dinamo Zagabria

Valincic Inter rappresenta l’ultima proposta per rinforzare la fascia destra della squadra. Talento emergente della Dinamo Zagabria, ha attirato l’attenzione di Ausilio, che ne sta valutando le potenzialità. In questo articolo, scopriamo chi è il giovane calciatore croato e perché il suo nome sta diventando sempre più caldo nel mercato nerazzurro.

© Internews24.com - Valincic Inter, ecco chi è l’ultima idea per la fascia destra: alla scoperta del talento della Dinamo Zagabria Inter News 24 che ha stregato Ausilio. La dirigenza dell’ Inter non vive di sola emergenza presente, ma guarda con lungimiranza al futuro. Oltre a gestire l’attualità legata all’intervento chirurgico di Denzel Dumfries, in Viale della Liberazione si lavora per programmare il domani. La sensazione forte, ormai quasi una certezza, è che il laterale della nazionale Oranje saluterà la compagnia nel 2026 per cercare nuove avventure. Per non farsi trovare impreparata, la società nerazzurra ha avviato un casting approfondito per individuare l’erede designato. Internews24.com Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ultimora sullInter clamorosa? inter calciomercato calcio football seriea perte neiperte Scambio Thuram Frattesi, clamorosa suggestione di mercato tra Juve e Inter: ecco cosa c’è di vero - Scambio Thuram Frattesi | Il mercato di gennaio potrebbe riservare un colpo di scena sorprendente sull'asse tra Milano e Torino. news-sports.it

L'ultima idea per il futuro dei pali dell'Inter è una 'vecchia' idea di Ausilio - Ancora non sono iniziate trattative ufficiali, e non è certo che inizieranno, che prenderanno il. tuttomercatoweb.com

FABREGAS CHI La prima e l’ultima, l’Inter e la Fiorentina. L’Inter si sta facendo l’idea che certe sbandate (vedi il derby col Milan, ma non solo) si possono compensare e i danni se non recuperare almeno limitare. Quando si sta in testa alla classifica si pensa - facebook.com facebook

Khephren #Thuram può andare davvero all'Inter La posizione di #Comolli e l'idea del giocatore x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.