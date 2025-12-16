Il mercato dell'Inter si apre a nuove opportunità internazionali, con un focus particolare sulla fascia. Tra le possibili acquisizioni, spicca il nome di Valincic della Dinamo Zagabria, mentre si fanno strada anche aggiornamenti su Dumfries. Ecco le ultime novità e le piste più calde in vista della sessione di mercato.

© Internews24.com - Mercato Inter, nuova pista estera per la fascia: l’idea è Valincic della Dinamo Zagabria! E su Dumfries…

Inter News 24 Mercato Inter, nuova pista estera per la fascia: l’idea è Valincic della Dinamo Zagabria! Ecco cosa filtra su Dumfries. L’incertezza regna sovrana sulla corsia di destra della Beneamata. La situazione clinica di Denzel Dumfries continua a tenere col fiato sospeso lo staff tecnico e l’intera dirigenza di Viale della Liberazione. Il laterale oranje, pedina fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, è fermo ai box per un problema fisico la cui risoluzione appare decisamente più complessa del previsto e, ad oggi, non esiste ancora una data certa per il suo rientro in gruppo. Internews24.com

SCIOCCANTE! NUOVO ACCORDO MILIONARIO SUL MERCATO NERAZZURRO SCUOTE I TIFOSI NERAZZURRI! INTER NEWS

Inter, nuova idea per il mercato di gennaio: arriva dalla Serie A! - Novità di mercato per i nerazzurri, in attesa del big match col Como: Marotta tratta una rivelazione del nostro campionato ... spaziointer.it