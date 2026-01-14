Il Napoli non sa più vincere pareggio senza reti con il Parma

Il Napoli si ferma nuovamente, questa volta in un pareggio a reti inviolate contro il Parma. La squadra sembra attraversare un momento di difficoltà, con risultati che non rispecchiano le aspettative di inizio stagione. La mancanza di vittorie mette alla prova la fiducia e la continuità del club, lasciando aperte alcune riflessioni sul percorso futuro e sulle strategie da adottare.

Un altro pareggio, ma con un sapore decisamente più amaro rispetto al 2-2 conquistato in rimonta a San Siro contro l'Inter. Il  Napoli  di  Antonio Conte  non va oltre lo  0-0  al "Maradona" contro il  Parma  nel recupero della sedicesima giornata di campionato, rinviata per la partecipazione dei partenopei alla  Supercoppa Italiana, poi vinta a Riyadh. La formazione azzurra sale a  40 punti, mentre il Parma si gode un  pareggio d'oro  che proietta gli uomini di Cuesta a quota  22. Il gol annullato . Un punto che vale doppio per il tecnico dei crociati che fa  turnover  in vista dello scontro diretto col Genoa, lasciando fuori Bernabé, Valeri, Delprato, Pellegrino e anche Corvi, prima alternativa tra i pali dell'infortunato Suzuki e sostituito per l'occasione dal terzo portiere  Rinaldi.

