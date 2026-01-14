Il Lecce si difende bene ma l’Inter alla fine la spunta | decide Esposito
Nel recupero del 16esimo turno, il Lecce disputa una partita compatta contro l'Inter, dimostrando solidità difensiva. Tuttavia, alla fine, il risultato premia gli avversari, con Esposito che decide l'incontro. Una prestazione che evidenzia l'impegno dei giallorossi, anche se non basta a ottenere il risultato sperato.
LECCE - Una partita più che dignitosa non è stata sufficiente: al termine dei 94 minuti di gioco del recupero del 16esimo turno di campionato, infatti, il Lecce è uscito sconfitto. Al cospetto della capolista Inter, i giallorossi hanno venduto cara la pelle, ma, alla resa dei conti, si è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: L’Inter vince con il Lecce e allunga: decide Pio Esposito, Napoli a -6
Leggi anche: L’Inter batte il Lecce soffrendo e va a +6 in classifica sul Napoli: decide Pio Esposito
Il Lecce si difende bene, ma l’Inter alla fine la spunta: decide Esposito - Nel secondo i nerazzurri aumentano i giri del motore e al minuto 78, complice una infelice respinta di Falcone, trovano il go ... lecceprima.it
Lecce, che peccato. L'Inter passa alla fine dopo una bella gara dei giallorossi: decide Esposito - La squadra di Di Francesco alza il muro a San Siro, resiste per 77 minuti, poi Chivu mette dentro Lautaro Martinez e su un tiro dell'argentino, segna Pio Esposito. msn.com
63’ L’Inter spinge alla ricerca del gol, il Lecce si difende in maniera impeccabile fin qui #InterLecce 0-0 #SerieA #ForzaInter x.com
Spalletti difende David dopo gli insulti in Juve Lecce “Perché si ricevono delle offese, non è che si ricevano frasi da un punto di vista sportivo, tipo ‘ha preso una decisione sbagliata’, no, sono proprio offese. Sono quelli che poi hanno a cuore gli amici che han facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.