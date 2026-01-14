Nel recupero del 16esimo turno, il Lecce disputa una partita compatta contro l'Inter, dimostrando solidità difensiva. Tuttavia, alla fine, il risultato premia gli avversari, con Esposito che decide l'incontro. Una prestazione che evidenzia l'impegno dei giallorossi, anche se non basta a ottenere il risultato sperato.

LECCE - Una partita più che dignitosa non è stata sufficiente: al termine dei 94 minuti di gioco del recupero del 16esimo turno di campionato, infatti, il Lecce è uscito sconfitto. Al cospetto della capolista Inter, i giallorossi hanno venduto cara la pelle, ma, alla resa dei conti, si è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: L’Inter vince con il Lecce e allunga: decide Pio Esposito, Napoli a -6

Leggi anche: L’Inter batte il Lecce soffrendo e va a +6 in classifica sul Napoli: decide Pio Esposito

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Lecce si difende bene, ma l’Inter alla fine la spunta: decide Esposito - Nel secondo i nerazzurri aumentano i giri del motore e al minuto 78, complice una infelice respinta di Falcone, trovano il go ... lecceprima.it