L'Inter batte il Lecce soffrendo e va a +6 in classifica sul Napoli | decide Pio Esposito

L'Inter supera il Lecce con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Pio Esposito nel secondo tempo. La vittoria permette ai nerazzurri di mantenere un vantaggio di sei punti sul Napoli in classifica. La partita è stata combattuta, con i padroni di casa che sono riusciti a conquistare i tre punti nonostante alcune difficoltà.

L'Inter vince 1-0 con il Lecce al Meazza grazie al gol decisivo messo a segno dal subentrato Pio Esposito nel secondo tempo. Adesso il vantaggio dei nerazzurri in classifica su Napoli e Milan (che ha una partita in meno) è di 6 punti.

Pio Esposito regala all’Inter vittoria e più sei sul Napoli che deve guardarsi da Juventus e Roma - L'Inter soffre ma alla fine supera il Lecce e dà vita alla prima vera fuga del campionato. ilnapolista.it

Il Lecce cede nel finale: Esposito regala i tre punti all'Inter - A San Siro partita gagliarda dei giallorossi, che imbrigliano la capolista per larghi tratti della gara. lagazzettadelmezzogiorno.it

