L’Inter vince con il Lecce e allunga | decide Pio Esposito Napoli a -6

Da sportface.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter conquista una vittoria importante contro il Lecce nel recupero, grazie a un gol di Pio Esposito. Con questo risultato, i nerazzurri aumentano il vantaggio in classifica, portandosi a +6 sul Napoli e sul Milan. La gara si è conclusa con il punteggio di 1-0, rafforzando le posizioni di vertice della squadra di Inzaghi nel campionato.

