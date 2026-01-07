Torna Arezzo Science Lab Ecco Nobel e studiosi Apre Tozzi arriva Aspect

Arezzo Science Lab torna con la quarta stagione del Festival di divulgazione scientifica, presentando nuovamente premi Nobel e studiosi di fama internazionale. L’evento, diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi, riunisce esperti e ricercatori in conferenze che approfondiscono temi scientifici di attualità, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per il pubblico. La rassegna si apre con ospiti come Tozzi e Aspect, confermando l’impegno di divulgazione della manifestazione.

Sta per tornare la grande stagione di premi Nobel e scienziati ad Arezzo. Ripartono con il nuovo anno le conferenze spettacolo di Arezzo Science Lab, la quarta stagione del Festival di divulgazione scientifica diretta da Lorenzo e Gabriele Grazi. "Siamo felici di proporre al nostro territorio uno dei cartelloni più ricchi e di qualità da quando abbiamo iniziato questo progetto- dicono i direttori artistici del festival - anche quest'anno, con un grande impegno organizzativo, proporremo la presenza di un Premio Nobel per la Fisica, il Professor Alain Aspect, a conferma della bellissima accoglienza di questo viaggio da parte della cittadinanza".

