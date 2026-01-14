caro sapiens mario tozzi apre science lab

Il 17 gennaio, al Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà l’evento inaugurale della quarta stagione di Arezzo Science Lab, il festival dedicato alla divulgazione scientifica. L’appuntamento, in programma alle 21, segna l’inizio di una serie di incontri e approfondimenti pensati per avvicinare il pubblico alle tematiche scientifiche in modo chiaro e accessibile. Un’occasione per condividere conoscenze e stimolare la curiosità su temi di attualità e innovazione.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Sabato 17 gennaio alle 21 al Teatro Petrarca si terrà l’evento inaugurale della quarta stagione d i Arezzo Science Lab, il festival di divulgazione scientifica. L’ospite d’onore sarà Mario Tozzi, Primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Geologo di fama internazionale, membro del Consiglio Scientifico del WWF e del Consiglio direttivo del Touring. Ha condotto numerose trasmissione televisive di divulgazione scientifica come le fortunate “Gaia” su Rai3, “Atlantide” su La7 e “Fuori Luogo” su Rai1. Attualmente conduce in prima serata su Rai3 “Sapiens”, portando al grande pubblico una sinergia unica tra rigore scientifico e capacità narrativa e immaginifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

