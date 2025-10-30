In Friuli Venezia Giulia il risparmio postale supera i 5 miliardi di euro

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Friuli Venezia Giulia si affida ancora il risparmio a Poste italiane: secondo recenti dati, infatti, ammonta a oltre 5 miliardi di euro il valore del risparmio postale posseduto dalle cittadine e dai cittadini del Friuli Venezia Giulia, tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

friuli venezia giulia risparmioRoberti: “Mercato immobiliare in crescita, segnale positivo per l’economia del Friuli Venezia Giulia” - A Trieste presentato l’Osservatorio immobiliare 2025 Fiaip: Roberti sottolinea la crescita del mercato e gli investimenti in FVG. Lo riporta nordest24.it

friuli venezia giulia risparmioLavoro in Friuli Venezia Giulia: più occupati, ma stipendi ancora fermi - In Friuli Venezia Giulia occupazione record e disoccupazione al 4,7%, ma aumentano le ore di cassa integrazione e i salari restano fermi. Riporta nordest24.it

Cinque influencer dalla Cina in Friuli Venezia Giulia per scoprire la regione - Sette giorni, tante storie da raccontare per i cinque content creator giunti dalla Cina per promuovere la regione in un mercato strategico per il Friuli Venezia Giulia. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Friuli Venezia Giulia Risparmio