In Friuli Venezia Giulia il risparmio postale supera i 5 miliardi di euro

In Friuli Venezia Giulia si affida ancora il risparmio a Poste italiane: secondo recenti dati, infatti, ammonta a oltre 5 miliardi di euro il valore del risparmio postale posseduto dalle cittadine e dai cittadini del Friuli Venezia Giulia, tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
