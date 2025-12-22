Didattica aumentata Intelligenza artificiale realtà immersiva | aprono nuovi scenari educativi Ecco quali

La tecnologia si evolve a un ritmo disallineato rispetto ai tempi lenti della scuola. Spesso, dal momento in cui si avvia un processo decisionale per investire su un prodotto specifico a quello in cui tale strumento viene effettivamente implementato in aula, l'innovazione iniziale si è già trasformata in un reperto archeologico di un'epoca tecnologica superata. In questa corsa inarrestabile verso il futuro, gli strumenti diventano obsoleti prima ancora di essere pienamente utilizzati, mentre gli studenti, da sempre immersi nel digitale, si muovono con naturalezza tra piattaforme, software e dispositivi che per molti docenti risultano ancora sconosciuti o poco familiari.

