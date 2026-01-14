Il figlio dello scià esorta l' esercito a ribellarsi

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, ha invitato l’esercito iraniano a tutelare i cittadini che partecipano alle proteste contro il regime degli ayatollah. La sua richiesta si inserisce nel contesto delle crescenti manifestazioni di dissenso, con l’obiettivo di promuovere una maggiore tutela dei diritti civili e di favorire un cambiamento pacifico in Iran.

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, ha chiesto all'esercito iraniano di proteggere i cittadini che scendono in piazza ogni giorno per protestare contro il regime guidato dagli ayatollah. "Ho un messaggio speciale per i membri dell'esercito. Voi siete l'esercito nazionale dell'Iran. 🔗 Leggi su Today.it

