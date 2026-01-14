Il dolore è duro per tutte le figlie | adotta la gatta della mamma morta il felino fa un gesto d’amore che scalda Tiktok

Un video toccante sta catturando l’attenzione su TikTok, mostrando la gattina Maggie che si avvicina con delicatezza a una poltrona, in un gesto di affetto e conforto. La scena riflette il legame speciale tra l’animale e la proprietaria scomparsa, offrendo un momento di tenerezza e vicinanza. Un’immagine semplice, ma carica di significato, che evidenzia come anche i gesti più discreti possano trasmettere grande amore.

Un video dolcissimo sta scaldando anche gli utenti più di ghiaccio di Tiktok. Nella clip la gattina Maggie si avvicina e cerca di studiare una poltrona. Fin qui nulla di strano. Solo che, come ha spiegato l’autrice della clip, Christina Olivo, quella non era una poltrona qualunque, ma la preferita della sua defunta madre, proprietaria della gattina, ora affidata a Olivo. A raccontare la sua storia è stato il giornale online People che ha raccolto anche la testimonianza della tiktoker. “ Eravamo in lutto e tutto sembrava incerto, ma accogliere Maggie sembrava una scelta non negoziabile”, racconta la donna che spiega di aver accolto Maggie, la gattina, dopo la morte della madre avvenuta lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

