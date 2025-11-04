Laura il matrimonio dei sogni poi la tragedia | com’è morta pochi giorni dopo Marito figlie e tutti nel dolore

Una comunità intera è sotto choc per la scomparsa di Laura Rita Careddu, 42 anni, madre di due bambine e donna dal sorriso inconfondibile, che nella notte fra domenica e lunedì si è spenta alla Casa dei Gelsi di Treviso. La sua battaglia contro la malattia è durata tre anni, un periodo in cui non ha mai perso la forza di combattere né la luce negli occhi. Accanto a lei, fino all’ultimo, il marito Marco Tosatto, che solo due settimane fa aveva coronato con lei un sogno d’amore rimasto troppo a lungo sospeso. «Fino all’ultimo ha combattuto come una leonessa, senza mai far pesare agli altri quanto in realtà stesse soffrendo», racconta Marco con la voce rotta dall’emozione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it