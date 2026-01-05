Letizia morta alle Canarie e il dolore di mamma Lucia | Non aveva patologie ditemi perché è morta

Lucia Brogi, mamma di Letizia Ciampi, esprime il suo dolore dopo la tragica scomparsa della figlia, trovata senza vita alle Canarie. Letizia, 47 anni, non aveva patologie note ed era in vacanza. La famiglia chiede risposte, desiderosa di conoscere le cause di un evento così improvviso e doloroso.

Firenze, 5 gennaio 2026 – “Ditemi perchè è morta”. E’ un grido di dolore quello di Lucia Brogi, la mamma di Letizia Ciampi, la 47enne fiorentina trovata senza vita lo scorso 2 gennaio in un alloggio turistico di Fuerteventura, alle isole di Canarie, dove si trovava in vacanza. La donna, che ha perso improvvisamente la sua unica figlia, non si dà pace: “Non aveva patologie, voglio sapere cosa le è successo”. I dolori e le dimissioni dal pronto soccorso. In base alle informazioni arrivate dalle Canarie, Letizia Ciampi aveva accusato forti dolori al torace e difficoltà respiratorie una volta arrivata a Fuerteventura, dove si era recata per qualche giorno di relax a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

