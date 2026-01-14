Il Brasile sta iniziando a posizionare i suoi spumanti sul mercato internazionale. L'ambasciata brasiliana a Roma organizza una Masterclass dedicata, offrendo un'opportunità per approfondire questa tendenza. Senza tariffe, l'export in Germania potrebbe aumentare, favorendo la crescita del settore. Un'occasione per conoscere meglio un mercato emergente e valutare nuove strategie di inserimento.

L’ambasciata a Roma organizza una Masterclass. Senza tariffe l’export in Germania crescerà a nostre spese. Gli impatti economici del Mercosur per l’Ue non solo sono modesti come emerge da uno studio del Parlamento europeo, riportato dalla Verità domenica scorsa, ma rischia di spalancare un portone, all’ingresso di prodotti dal blocco Brasile-Argentina-Paraguay-Uruguay con una concorrenza insidiosa per le nostre aziende. La Commissione Ue ha promesso che avvierà un’indagine per tutelare i produttori puniti da una concorrenza low cost se il prezzo è inferiore di oltre il 5% a parità di prodotto, ma con quali tempi e con quale capillarità è tutto da vedere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Brasile inizia già a piazzare i suoi spumanti

