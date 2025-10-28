CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la sfida! Possesso per le azzurre. 18:16 Inni nazionali delle due squadre, ancora qualche istante ed inizierà il match. 18.14 Sarà, proprio, il Brasile ad ospitare i mondiali di calcio femminile 2027. Brasiliane che, dunque, non dovranno affrontare le qualificazioni, ma saranno già inserite nei gironi. 18:11 Per il Brasile è assente Angelina, la capitana delle verdeoro si è fatta espellere nella sfida contro l’Inghilterra, vinta per 2-1. 18:08 La direttrice dell’incontro è l’austriaca Olivia Tschon. 18.05: Sono solo cinque le azzurre inserite oggi nella formazione che hanno giocato, anche, con il giappone (1-1 il risultato). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match