Calciomercato Juve il Liverpool balza in pole position | potrebbe sbaragliare la concorrenza e piazzare il colpo già a gennaio! I dettagli
Il calciomercato della Juventus si infiamma con il Liverpool che si avvicina per un colpo già a gennaio. La concorrenza inglese rappresenta un ostacolo, ma la Vecchia Signora ha pronto un piano B per superare gli avversari e assicurarsi il rinforzo desiderato in difesa. Redazione JuventusNews24 analizza i dettagli di questa corsa contro il tempo, tra strategie e possibili sorprese.
Calciomercato Juve, ostacolo inglese per l’obiettivo in difesa seguito da Comolli: il piano bianconero per anticipare la concorrenza. Il calciomercato internazionale si sta scaldando attorno a un profilo di altissimo livello che ha attirato le mire della Juventus. Stiamo parlando di Marc Guehi, solido difensore centrale classe 2000 del Crystal Palace e ormai punto fermo della nazionale inglese. Considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League grazie a doti fisiche imponenti e senso della posizione, il giocatore è diventato il pezzo pregiato della prossima sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve: il Como sorprende tutti ed è pronto a piazzare il colpaccio a gennaio. La suggestione potrebbe diventare realtà, ecco i dettagli della grande operazione
Leggi anche: Calciomercato Juve: l’Inter brucia la concorrenza per il giocatore accostato anche ai bianconeri? Possibile scambio con Bisseck, così Marotta può piazzare il colpo
Calciomercato Juventus: intrigo Salah Yildiz in vista della prossima estate. Cosa potrebbe accadere per il futuro del numero 10 - Cosa potrebbe accadere per il futuro del numero 10 La fine di un’era gloriosa rischia di consumarsi nel modo più traumatico ... juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, pazza idea Salah per i bianconeri! L’indiscrezione ha del clamoroso - Calciomercato Juventus | Si fa largo una idea di mercato letteralmente pazza per la Juventus. news-sports.it
Liverpool, il caso Salah potrebbe avere ripercussioni sulla Juve. Gli inglesi puntano a Yildiz - Mohamed Salah è stato escluso dai convocati per la sfida di Champions League contro l’Inter. tuttojuve.com
Il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini, fornisce un interessante aggiornamento di calciomercato riguardante la Juventus I bianconeri, infatti, a gennaio dovrebbero puntare all’acquisto di un nuovo terzino che dovrebbre prendere il posto di Joao M - facebook.com facebook
Calciomercato #Juve Pronto un doppio colpo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.