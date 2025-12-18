Calciomercato Juve il Liverpool balza in pole position | potrebbe sbaragliare la concorrenza e piazzare il colpo già a gennaio! I dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il Liverpool che si avvicina per un colpo già a gennaio. La concorrenza inglese rappresenta un ostacolo, ma la Vecchia Signora ha pronto un piano B per superare gli avversari e assicurarsi il rinforzo desiderato in difesa. Redazione JuventusNews24 analizza i dettagli di questa corsa contro il tempo, tra strategie e possibili sorprese.

Calciomercato Juve, ostacolo inglese per l’obiettivo in difesa seguito da Comolli: il piano bianconero per anticipare la concorrenza. Il  calciomercato internazionale  si sta scaldando attorno a un profilo di altissimo livello che ha attirato le mire della  Juventus. Stiamo parlando di  Marc Guehi, solido  difensore centrale classe 2000  del  Crystal Palace  e ormai punto fermo della  nazionale inglese. Considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in  Premier League  grazie a  doti fisiche imponenti e senso della posizione, il giocatore è diventato il pezzo pregiato della prossima sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

