3I ATLAS in avvicinamento alla Terra mantiene l’anti-coda Avi Loeb | Non illusione ottica ma getto fisico

L'oggetto interstellare 3I/ATLAS, in avvicinamento alla Terra, presenta ancora la presenza dell'anti-coda, una caratteristica che ha suscitato interesse tra gli scienziati. Avi Loeb, esperto di astronomia, afferma che si tratta di un getto fisico e non di un'illusione ottica, offrendo nuovi spunti sulla natura di questo corpo celeste.

Un'immagine dell'oggetto interstellare 3IATLAS ottenuta il 13 dicembre 2025 mostra che ha ancora l'anti-coda. Secondo l'astrofisico Avi Loeb ciò è insolito per le comete, dato che siamo innanzi a un "getto fisico reale" e non a una "illusione prospettica". Il visitatore alieno venerdì 19 raggiungerà la distanza minima della Terra (totalmente sicura). Fanpage.it

3I/ATLAS E LE ANOMALIE BIBLICHE | Mauro Biglino #shortsvideo

La cometa interstellare 3I/ATLAS si avvicinerà di più alla Terra questo mese - A dicembre sfiorerà il nostro pianeta: occasione perfetta per osservarla con un piccolo telescopio. tech.everyeye.it