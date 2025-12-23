I materiali rilasciati da 3I ATLAS possono arrivare sulla Terra? La risposta di Avi Loeb
Nel suo ultimo articolo pubblicato su Medium l'astrofisico Avi Loeb ha indicato che in molti si chiedono se i materiali rilasciati dall'oggetto interstellare 3IATLAS - come composti velenosi e frammenti - possano raggiungere la Terra. Le risposte dello scienziato dell'Università di Harvard. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I materiali rilasciati da 3I/ATLAS possono arrivare sulla Terra? La risposta di Avi Loeb - Nel suo ultimo articolo pubblicato su Medium l'astrofisico Avi Loeb ha indicato che in molti si chiedono se i materiali rilasciati dall'oggetto interstellare ... fanpage.it
3I/ATLAS resta a livello 4: Avi Loeb attende nuovi dati spettroscopici decisivi. - Anche dopo mesi dalla scoperta, avvenuta il 1° luglio 2025 grazie al sistema di sorveglianza ATLAS installato in Cile, la classificazione assegnata dal professor Abraham Avi Loeb non è cambiata. hdblog.it
3I/ATLAS sempre più vicino alla Terra - L'oggetto interstellare 3I/ATLAS sfida le leggi dell'astronomia con un'anticoda di 500. veb.it
