I tifosi dello United lo cacciano | Maguire può finire in Serie A

14 gen 2026

Il futuro di Harry Maguire, difensore inglese in scadenza con il Manchester United a giugno, sta attirando l’attenzione dei media e dei tifosi. Dopo le recenti contestazioni, si ipotizza un possibile trasferimento in Serie A. Analizziamo le potenziali destinazioni e le implicazioni di questa eventuale operazione per il calciatore e il campionato italiano.

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Harry Maguire, difensore inglese classe 1993 in scadenza con il Manchester United il prossimo giugno. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, l’oramai ex capitano dei Red Devils potrebbe lasciare l’Inghilterra già questo gennaio, anticipando così di sei mesi l’addio al club britannico, per . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

