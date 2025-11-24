CdS – Addio Zirkzee i tifosi dello United non cambiano idea | cosa sta succedendo
2025-11-24 12:46:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: A poche ore dalla sfida contro l’ Everton, in programma alle 21:00, i tifosi del Manchester United si interrogano sulla schieramento offensivo di stasera e, di conseguenza, anche sul momento di Zirkzee. Il sentimento generale non è cambiato: molti sostenitori non avrebbero problemi a lasciarlo partire a gennaio, visto che il rendimento dell’attaccante resta al di sotto delle aspettative. L’ex Bologna in ogni caso scalpita: vuole maggiore continuità e spazio nell’anno del Mondiale e per questo ha chiesto la cessione nella prossima finestra invernale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
