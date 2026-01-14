I residenti si pagano la fognatura | Esempio di rispetto del territorio

A Lerici, sono in corso interventi per collegare le zone di Maramozza e Maralunga al depuratore di Camisano. Questo progetto mira a migliorare il sistema fognario locale, garantendo un uso più responsabile delle risorse e contribuendo alla tutela dell’ambiente costiero. I residenti si assumono così la responsabilità di pagare la fognatura, un gesto di rispetto per il territorio e per la sua tutela.

In corso a Lerici i lavori per il collegamento di tutto l'abitato delle zone di Maramozza e Maralunga al depuratore di Camisano, un intervento strategico per il miglioramento del sistema fognario e la tutela dell'ambiente costiero. "Al termine dell'intervento, tutta la costa da Lerici a Tellaro sarà finalmente servita da una rete fognaria, eliminando definitivamente gli scarichi a mare. Si tratta di un risultato di grande rilevanza ambientale, che contribuirà in modo concreto alla salvaguardia del mare, alla qualità delle acque e alla valorizzazione del territorio" spiega Marco Russo, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

