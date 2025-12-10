Imu per i milanesi arriva la stangata Rispetto allo scorso anno si pagano 3mila euro in più

L'IMU a Milano si conferma più cara rispetto ad altre città italiane, con un incremento di 3.000 euro rispetto all'anno precedente. La tassazione sulle seconde case varia notevolmente tra Nord e Sud, evidenziando le disparità regionali. Questa stangata si traduce in un peso maggiore per i proprietari milanesi, che dovranno affrontare costi più elevati rispetto a molte altre località italiane.

Milano, 10 dicembre 2025 – La differenza fra Milano e Venezia ammonta a 622 euro, che sale a 2497 euro nel confronto con una città del Sud Italia come Enna, dove l’Imu sulle seconde case è il più leggero d’Italia. Milano è sul secondo gradino del podio tra le città dove la tassa è più salata (2957 euro), preceduta solo dai 3499 euro che deve pagare un romano e seguita dai 2335 euro di Venezia, dai 1984 euro di Torino e dai 1973 euro di Firenze. Un’altalena che emerge da un’analisi sui valori Imu realizzata dalla Uil nazionale che parla di una “lotteria fiscale”, derivante da valori “obsoleti” e da un mosaico di aliquote locali “che alimentano ingiustizie e disuguaglianze”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it