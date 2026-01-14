I programmi TV del 14 gennaio 2026 | i film della serata e serie tv

Ecco una guida ai programmi TV del 14 gennaio 2026, con i principali film e serie in onda. Su Rai 1 sarà trasmesso “Zamora”, mentre Canale 5 propone “A testa alta – Il coraggio di una donna”. Su Sky Cinema Action sarà visibile “Men in Black 3”. Una panoramica delle proposte serali per scegliere ciò che preferisci guardare.

Guida ai programmi TV del 14 gennaio 2026: "Zamora" su Rai 1, "A testa alta – Il coraggio di una donna" su Canale 5, "Men in Black 3" su Sky Cinema Action. La serata televisiva del 14 gennaio 2026 vede su Rai 1 Zamora, una commedia italiana dal sapore nostalgico e sportivo, mentre Rai 2 sceglie il romanticismo drammatico di 2 Hearts – Intreccio di destini, storia intensa che intreccia emozioni e colpi di scena. Su Rai 3 torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, punto fermo dell'informazione d'inchiesta dedicata ai casi di scomparsa. Mediaset risponde con un mix di cinema e intrattenimento: Canale 5 propone il film biografico A testa alta – Il coraggio di una donna, Italia 1 punta sull'azione con Homefront e Rete 4 approfondisce l'attualità politica con Realpolitik.

