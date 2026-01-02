Programmi TV 2 gennaio 2026 | film da non perdere in prima tv

Ecco i programmi TV in onda il 2 gennaio 2026, con film e serie da non perdere in prima visione. Tra le proposte della serata troviamo “Purché finisca bene”, “Francesca Cabrini” e il celebre “No Time to Die”. Scopri gli appuntamenti televisivi di questa sera e pianifica la visione dei titoli più interessanti, scegliendo tra intrattenimento e approfondimenti per iniziare l’anno con calma e attenzione.

“Purché finisca bene”, “Francesca Cabrini” e “No Time to Die”: cosa vedere stasera in TV il 2 gennaio 2026. La prima serata del 2 gennaio 2026 offre su Rai 1 una nuova storia della collana “Purché finisca bene”, confermando la sua vocazione per la fiction familiare e sentimentale, mentre Rai 2 sceglie il ritmo serrato del crime internazionale con un episodio di “FBI: International”. Rai 3 dedica invece la serata a un grande protagonista della musica italiana con il documentario “Enzo Jannacci – Vengo anch’io”, un omaggio che unisce archivio, testimonianze e memoria culturale. Sul fronte Mediaset, Canale 5 porta in prima serata la biografia di Francesca Cabrini, un racconto intenso e ispirazionale, mentre Italia 1 continua a presidiare il pubblico giovane con “Harry Potter e il Calice di Fuoco”, uno dei capitoli più amati della saga. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV 2 gennaio 2026: film da non perdere in prima tv Leggi anche: Programmi TV giovedì 1 gennaio 2026: film e intrattenimento Leggi anche: Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Gennaio 2026: da Primo Appuntamento a Matrimonio A Prima Vista Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Io sono Farah”, le trame dal 29 dicembre al 2 gennaio 2026; Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 1° gennaio 2026; Programmi tv, film e cartoni Disney da Capodanno 2025/2026 al 6 gennaio: cosa vedere su Rai e Mediaset; Film, programmi e cartoni Disney: la guida tv Rai e Mediaset da Capodanno fino al 6 gennaio 2026. Stasera in TV venerdì 2 gennaio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata - Stasera in Tv venerdì 2 gennaio 2026, film in prima serata su Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e Sky. maridacaterini.it

