Programmi TV 7 gennaio 2026 | film serie tv e sport

Ecco la guida ai programmi TV del 7 gennaio 2026, con un focus su film, serie e eventi sportivi. Tra le proposte della giornata, su Rai 1 va in onda “Tempi supplementari”, mentre su Canale 5 si presenta “A testa alta – Il coraggio di una donna”. Una panoramica utile per pianificare la visione e restare aggiornati sugli appuntamenti televisivi di oggi.

Guida ai programmi TV del 7 gennaio 2026: "Tempi supplementari" su Rai 1, "A testa alta – Il coraggio di una donna" su Canale 5. La prima serata del 7 gennaio 2026 vede su Rai 1 il ciclo "Purché finisca bene" con una nuova storia dal tono leggero e familiare, mentre Rai 2 accende l'adrenalina con la seconda manche dello slalom maschile di Coppa del Mondo, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di sci alpino. Rai 3 sceglie invece il cinema di qualità con "La terra promessa", interpretato da Mads Mikkelsen e ambientato nella Danimarca del XVIII secolo. Sul fronte Mediaset, Canale 5 propone la prima TV della fiction "A testa alta – Il coraggio di una donna", con Sabrina Ferilli protagonista di un racconto di rinascita personale.

