Gli Omega Speedmaster, simbolo di precisione e eleganza, si preparano per la stagione dei premi. La collaborazione con Colman Domingo, noto per il suo stile raffinato, sottolinea l’impegno del marchio nel coniugare tradizione e modernità. Questi orologi rappresentano un elemento distintivo per chi cerca affidabilità e classe in ogni occasione, confermando la posizione di Omega come leader nel settore orologiero.

Omega e Colman Domingo sono un'accoppiata davvero vincente. L'attore è sempre stato uno degli uomini più eleganti del red carpet, ma da quando l’anno scorso è diventato ufficialmente un “ amico del marchio ” Omega, il livello dei suoi accessori è salito in modo evidente. Già prima che la collaborazione venisse annunciata a dicembre, c’erano stati segnali di un nuovo corso: agli Oscar aveva sfoggiato uno Speedmaster in oro Canopus da 160.000 dollari (circa 138.000 euro) mentre correva per il premio come migliore attore. Qualche mese dopo, al Met Gala, ha completato il suo look Valentino su misura con uno Speedmaster ancora inedito, un privilegio finora riservato solo a figure del calibro di Daniel Craig storico ambassador Omega. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I nuovi Omega Speedmaster sono pronti per la stagione dei premi

