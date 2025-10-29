Omega ha fatto lo Speedmaster più invernale di sempre in occasione di Milano-Cortina

Quando Omega presenta un nuovo Speedmaster, c'è sempre un motivo per fermarsi a guardare l'ora, e stavolta, anche il calendario: mancano esattamente 100 giorni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Cronometrista ufficiale dal 1932 e custode di ogni centesimo di secondo che conta, il marchio svizzero, come da tradizione, festeggia il countdown con un'edizione speciale: lo Speedmaster Milano Cortina 2026, pensata per chi ama gelo e sport invernali. Partiamo dalla cassa: 38 mm in acciaio completamente lucido con lunetta in ceramica blu e scala tachimetrica in smalto bianco. È il formato "smart casual" della famiglia Speedmaster, più portabile del Moonwatch tradizionale ma senza rinunciare alla presenza scenica.

