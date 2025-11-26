Il nuovo Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina 2026 segna un altro countdown da record

Oltre 150 anni di precisione, cento giorni al via: il nuovo Omega Speedmaster 38 mm Milano- Cortina 2026 segna un altro countdown da record, stavolta dedicato ai Giochi Paralimpici Invernali. Dopo il modello olimpico presentato poche settimane fa, il marchio svizzero torna a ricordarci che lo sport non si misura solo in secondi, ma in determinazione. . Lens Position: 2240 @courtesy Omega Come sempre, Omega abbina cronometraggio e lo stile. La cassa in acciaio lucido da 38 mm racchiude la stessa energia dei campioni che si preparano al 6 marzo 2026, data d’apertura dei Giochi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina 2026 segna un altro countdown da record

