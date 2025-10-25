Ex Idac discarica a cielo aperto Soldi per la bonifica ma lavori mai effettuati
“La città soffre, ma il sindaco e il suo entourage si divertono a pubblicare foto di strade pulite”. Con queste parole Antonio Belli, esponente di Fratelli d’Italia a Mondragone, ha lanciato un duro attacco all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lavanga, denunciando la grave situazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Una discarica a cielo aperto all’ex sede del Genio civile - L’ex sede del Genio civile di Brescello trasformato ormai in una discarica in costante sviluppo ed estensione. ilrestodelcarlino.it scrive
Ripulito l’ex distributore. Discarica a cielo aperto e tracce di bivacchi - L’area, in via Romea Nord alle Bassette, è stata oggetto di varie segnalazioni. Da msn.com