Tragedia a Crans-Montana identificata la giovane con il casco | è Cyane Panine

È stata identificata Cyane Panine come la giovane con il casco da motociclista e le bottiglie in mano, protagonista delle immagini prima dell’incendio al locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno, in cui sono morte 40 persone.
È stata identificata la ragazza con il casco da motociclista e le bottiglie con fontane pirotecniche in mano, protagonista delle immagini che precedono l'incendio al locale "Le Constellation" di Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone. I titolari del bar, i coniugi Moretti, hanno riconosciuto nella giovane Cyane Panine, 24 anni, collaboratrice stagionale e persona molto legata alla famiglia, oggi al centro dell'inchiesta. Chi era Cyane Panine. Cyane era originaria di Sète, nel sud della Francia, e lavorava come barista stagionale nella località sciistica svizzera.
Crans Montana: Chiara Costanzo morta a 16 anni, il ricordo del padre - Vita in diretta 05/01/2026
“La tragedia di Crans ci spinge a rivedere le gerarchie delle nostre ansie, delle nostre paure, delle nostre arrabbiature. Tutti i problemi che ci sembrano insormontabili appaiono ridimensionati di fronte alla morte, di fronte a un ‘mai più’ inamovibile. L'ansia che facebook
La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-Montana: "E' stato veramente un colpo al cuore che ha lasciato un segno perché ognuno di noi poteva avere un figlio o un nipote là" x.com
