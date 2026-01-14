È stata identificata Cyane Panine come la giovane con il casco da motociclista e le bottiglie in mano, protagonista delle immagini prima dell’incendio al locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno, in cui sono morte 40 persone.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata identificata la ragazza con il casco da motociclista e le bottiglie con fontane pirotecniche in mano, protagonista delle immagini che precedono l’incendio al locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone. I titolari del bar, i coniugi Moretti, hanno riconosciuto nella giovane Cyane Panine, 24 anni, collaboratrice stagionale e persona molto legata alla famiglia, oggi al centro dell’inchiesta. Chi era Cyane Panine. Cyane era originaria di Sète, nel sud della Francia, e lavorava come barista stagionale nella località sciistica svizzera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Crans-Montana, identificata la giovane con il casco: è Cyane Panine

Leggi anche: Cyane Panine: chi è la "donna con il casco" morta nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia respinge le accuse

Leggi anche: Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crans Montana: tutte le vittime identificate; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Crans Montana, identificato ufficialmente il corpo di Chiara Costanzo: è la quarta vittima italiana.

Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco dei video. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì» - La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans- msn.com