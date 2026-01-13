Cyane Panine era una giovane cameriera di 24 anni del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolta nell’incendio di Capodanno in Svizzera. Secondo le indagini, avrebbe innescato il rogo usando una fontana pirotecnica durante una festa, causando la morte di almeno 40 persone, tra cui sei italiani. La sua figura è al centro di un procedimento giudiziario che cerca di chiarire le responsabilità di quell’incidente tragico.

Si chiamava Cyane Panine e aveva 24 anni la cameriera del bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera che, sulle spalle di un altro dipendente e con in mano una bottiglia con sopra una fontana pirotecnica, avrebbe innescato il rogo di Capodanno in cui almeno 40 persone tra cui sei italiani hanno perso la vita. A identificarla sono stati i proprietari del bar, Jacques e Jessica Moretti, nei loro interrogatori con le autorità giudiziarie elvetiche. La giovane, anche lei deceduta nell’incendio, era fidanzata con uno chef di un altro ristorante della coppia ed era molto legata ai Moretti.????????????? — Voici la photo prise JUSTE AVANT le déclenchement de l’incendie, survenu dans un bar à Crans-Montana, qui a coûté la vie à au moins 40 personnes et fait plus de 115 blessés, pour la plupart grièvement. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana

