L’Unione Europea valuta un possibile rafforzamento della presenza militare in Groenlandia, in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche nell’Artico. Londra ha iniziato contatti riservati con alleati europei per esplorare questa opzione, nel tentativo di rafforzare la propria posizione strategica nella regione. Questa mossa si inserisce nel quadro delle sfide geopolitiche emergenti nell’area, influenzate anche dalle pressioni di attori come gli Stati Uniti.

Londra ha avviato contatti riservati con diversi alleati europei per valutare l’ipotesi di un rafforzamento della presenza militare in Groenlandia, nel quadro delle crescenti tensioni geopolitiche nell’ Artico. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il governo del Regno Unito sta discutendo con partner come Germania e Francia la possibilità di contribuire a una forza di sicurezza volta a tutelare l’area da interferenze esterne e a rassicurare gli Stati Uniti sul fronte della difesa regionale. L'idea è stata discussa giovedì durante un incontro degli alleati della NATO a Bruxelles. I membri hanno incaricato il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa, di stabilire cosa si potesse fare di più per proteggere l'Artico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Truppe europee in Groenlandia: la mossa Ue per resistere alle pressioni di Trump

