Groenlandia cosa si è deciso al vertice | Trump minaccia i Paesi europei inviano soldati sull'isola

Al vertice di Washington, il vicepresidente statunitense ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia per discutere delle future relazioni sull’isola. Durante l’incontro sono state affrontate questioni di interesse strategico, con il presidente americano che ha espresso alcune minacce. In risposta, i Paesi europei hanno deciso di inviare forze militari sulla Groenlandia, evidenziando l’importanza geopolitica della regione.

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia in un vertice tenutosi a Washington. Il risultato principale è che i tre Paesi continueranno a parlarsi, per cercare di "abbassare le tensioni". Nel frattempo però le minacce del presidente Trump continuano. Danimarca, Svezia, Norvegia e anche Germania si preparano a inviare soldati sull'isola.

Groenlandia, Trump minaccia l’Europa: “L’esercito è un’opzione”

"Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale". Così Donald Trump su Thruth affermando che "la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di que facebook

"La #Groenlandia appartiene al suo popolo, quindi spetta alla #Danimarca e alla Groenlandia decidere sulle questioni che li riguardano": cosa ha detto la presidente della commissione #UE , Ursula #vonderLeyen , dopo le minacce del presidente #USA Dona x.com

