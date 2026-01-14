Groenlandia cosa si è deciso al vertice | Trump minaccia i Paesi europei inviano soldati sull'isola

Da fanpage.it 14 gen 2026

Al vertice di Washington, il vicepresidente statunitense ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia per discutere delle future relazioni sull’isola. Durante l’incontro sono state affrontate questioni di interesse strategico, con il presidente americano che ha espresso alcune minacce. In risposta, i Paesi europei hanno deciso di inviare forze militari sulla Groenlandia, evidenziando l’importanza geopolitica della regione.

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia in un vertice tenutosi a Washington. Il risultato principale è che i tre Paesi continueranno a parlarsi, per cercare di "abbassare le tensioni". Nel frattempo però le minacce del presidente Trump continuano. Danimarca, Svezia, Norvegia e anche Germania si preparano a inviare soldati sull'isola. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

