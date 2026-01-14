I creatori di Stranger Things accusati di aver usato ChatGPT per scrivere il finale | la nuova teoria

Recenti spezzoni mostrano i Duffer Brothers con schede di ChatGPT sui propri laptop, alimentando una teoria tra i fan secondo cui avrebbero utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere il finale di Stranger Things. Questa ipotesi solleva discussioni sull'uso dell'IA nel processo creativo delle serie televisive e sulle implicazioni etiche di tali pratiche.

Un frame del backstage mostra presunte schede di ChatGPT sui laptop dei Duffer Brothers: secondo i fan gli autori avrebbero scritto l'episodio finale della serie con ChatGPT. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

