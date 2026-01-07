Stranger Things 5 i creatori si sono ispirati a Baldur’s Gate 3 per il finale

I creatori di Stranger Things hanno rivelato di aver preso ispirazione da Baldur’s Gate 3 per il finale della quinta stagione. La serie, conclusa dopo quasi dieci anni, ha debuttato su Netflix il primo gennaio, lasciando i fan con molte riflessioni. Questa connessione tra il mondo dei videogiochi e la narrazione televisiva apre nuovi spunti di analisi sui metodi di storytelling contemporanei.

Stranger Things si è conclusa dopo quasi dieci anni con un episodio finale molto discusso, pubblicato su Netflix il giorno di Capodanno. La quinta stagione chiude gran parte delle linee narrative costruite nel tempo, puntando tutto su uno scontro finale di grande scala, ma a sorprendere i fan è stata però la rivelazione dei creatori: l' ispirazione diretta per l'atto conclusivo arriva dal mondo dei videogiochi. In particolare, da Baldur's Gate 3, titolo di Larian profondamente legato all'universo di Dungeons & Dragons. Una scelta coerente con l'identità della serie, ma mai dichiarata in modo così esplicito prima d'ora.

