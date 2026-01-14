I 100 anni di Raffaele Gubitosa | l’ospite d’onore è Gigione

Pratola Serra ha commemorato con rispetto e calore i 100 anni di Raffaele Gubitosa, figura significativa del paese. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e l’ospite d’onore, Gigione, ha contribuito a rendere la giornata memorabile. Questa celebrazione rappresenta un momento di riconoscimento e di valorizzazione della storia e delle radici della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Pratola Serra ha vissuto una giornata speciale, carica di emozione, affetto e orgoglio collettivo, per celebrare i 100 anni del caro concittadino Raffaele Gubitosa, punto di riferimento e memoria storica della comunità. Il Sindaco e l'Amministrazione comunale hanno rivolto al centenario i più sentiti auguri, sottolineando come il suo lungo percorso di vita, ricco di esperienze, valori e insegnamenti, rappresenti un patrimonio prezioso per l'intero paese. Un secolo di storia vissuta con dignità, sacrificio e amore per la famiglia e per Pratola Serra, testimone di cambiamenti profondi e protagonista silenzioso della vita comunitaria.

Auguri a Raffaele Gubitosa di Pratola Serra per il prestigioso traguardo dei 100 anni. Il suo percorso di vita, ricco di esperienze, valori e memoria, rappresenta un patrimonio prezioso per tutta la comunità. #CiVuoleCostanza facebook

