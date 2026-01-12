Olimpiadi di Milano – Cortina Bocelli ospite d' onore all' apertura
Il 6 febbraio, in occasione dell’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, Andrea Bocelli sarà presente come ospite d’onore. La cerimonia segna l’inizio di un evento sportivo di grande rilevanza internazionale, che riunirà atleti e spettatori da tutto il mondo. La partecipazione del noto tenore rappresenta un momento di prestigio e condivisione culturale, sottolineando l’importanza di questa occasione per l’Italia e per gli appassionati di sport e musica.
Andrea Bocelli sarà l’ospite d’onore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio. Gli organizzatori hanno annunciato che si unirà a Mariah Carey, la cui presenza era stata precedentemente annunciata. A conferma dello status dei Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
