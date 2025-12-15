ercole cecconi il primo ospite del condominio per over 65 di roma sud ha compiuto 100 anni

Ercole Cecconi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, diventando il primo ospite del nuovo condominio per over 65 di Fonte Laurentina, Roma sud. La celebrazione, avvenuta il 14 dicembre, ha rappresentato un momento speciale per la comunità dedicata ad anziani autosufficienti.

Padre di due femmine e un maschio, nonno di sette nipoti e due pronipoti, Ercole è stato il primo ospite del condominio per over 65 di Roma sud.

