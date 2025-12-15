Ercole Cecconi il primo ospite del condominio per over 65 di Roma sud ha compiuto 100 anni

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ercole Cecconi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, diventando il primo ospite del nuovo condominio per over 65 di Fonte Laurentina, Roma sud. La celebrazione, avvenuta il 14 dicembre, ha rappresentato un momento speciale per la comunità dedicata ad anziani autosufficienti.

ercole cecconi il primo ospite del condominio per over 65 di roma sud ha compiuto 100 anni

© Romatoday.it - Ercole Cecconi, il primo ospite del condominio per over 65 di Roma sud ha compiuto 100 anni

Grande festa nel condominio riservato ad anziani autosufficienti di Fonte Laurentina, a Roma sud. Il 14 dicembre, infatti, è stato celebrato il primo centenario ospite della struttura: Ercole Cecconi. Padre di due femmine e un maschio, nonno di sette nipoti e due pronipoti, Ercole è stato il. Romatoday.it

GIACOMO LEOPARDI Le ricordanze - Interprete Sergio Carlacchiani

Video GIACOMO LEOPARDI Le ricordanze - Interprete Sergio Carlacchiani