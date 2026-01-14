Ho un piano pronto da anni Corona sconvolge tutti a Cartabianca | la morte programmata

Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, trasmessa il 13 gennaio su Rete 4, si è discusso di dichiarazioni sorprendenti di Corona, che ha affermato di avere un piano pronto da anni. L'intervento ha suscitato interesse e ha suscitato riflessioni sulle sue parole, nel contesto di un dibattito che ha coinvolto vari temi di attualità e cronaca.

News Tv. La prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 13 gennaio su Rete 4, non è passata inosservata. Tra collegamenti e approfondimenti su notizie di attualità internazionale, come le tensioni in Venezuela e la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, il programma ha saputo alternare leggerezza e momenti più intensi. Come sempre, Mauro Corona è stati ospite in collegamento della puntata. Il suo intervento, dapprima ironico e affettuoso nei confronti della conduttrice, ha lasciato spazio a una confessione choc che ha lasciato spiazzato il pubblico della trasmissione.

“Il mio piano per morire? Pronto da anni. Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io”: lo rivela Mauro Corona a “È sempre Cartabianca” - Lo scrittore si è espresso sul fine vita a È sempre Cartabianca, raccontando anche la dolorosa esperienza di un amico ... ilfattoquotidiano.it

Mauro Corona e il piano per la sua morte: “È pronto da anni, deciderò io quando la vita non sarà più accettabile” - Dopo le polemiche scatenate da Diego Dalla Palma, che ha confermato la volontà di programmare il proprio addio, anche Mauro ... fanpage.it

