Mauro Corona ha condiviso durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” di aver messo a punto un piano per il suo fine vita, deciso da tempo. In un'intervista, lo scrittore ha spiegato che valuterà le condizioni di salute e deciderà autonomamente quando affrontare la fase finale, sottolineando l'importanza della libertà di scelta in queste circostanze.

“Ho già tutto il piano pronto”. Mauro Corona nella puntata di ieri martedì 13 gennaio a “ È sempre Cartabianca ” ha parlato di fine vita e delle condizioni umane del malato. Il confronto si è acceso dopo le parole di Diego Dalla Palma che a “Verissimo”, lo scorso dicembre, ha dichiarato: “Ho programmato di morire. La vecchiaia è la somma di tutte le malattie, ma la peggiore è la paura di perdere la dignità”. Il truccatore e scrittore 75enne era presente in studio. “Io rispetto tutti, ma sulla mia vita ho la facoltà di scegliere – ha detto Dalla Palma – Purtroppo decidere della fine della propria vita non ce lo concedono, perché manca ancora una legge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio piano per morire? Pronto da anni. Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io”: lo rivela Mauro Corona a “È sempre Cartabianca”

