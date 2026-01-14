Mauro Corona ha programmato la sua morte la confessione | Ho il piano pronto da anni per quando la vita non sarà più accettabile

Mauro Corona, noto scrittore e volto televisivo di Rete4, ha recentemente condiviso in diretta una decisione personale: ha un piano predisposto per il momento in cui la vita diventerà insostenibile. La confessione ha suscitato attenzione, offrendo uno sguardo sulla sua riflessione riguardo alla fine della vita e al rapporto con il proprio percorso esistenziale.

Mauro Corona, scrittore e presenza fissa del programma di Rete4 È sempre Cartabianca ha sorpreso e ieri, in diretta, ha confidato di avere già un piano pronto per la sua morte. Proprio come Diego Dalla Palma, il make up artist e imprenditore ospite di Bianca Berlinguer che ha ribadito la sua.

