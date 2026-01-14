Mauro Corona ha programmato la sua morte la confessione | Ho il piano pronto da anni per quando la vita non sarà più accettabile

Da today.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Corona, noto scrittore e volto televisivo di Rete4, ha recentemente condiviso in diretta una decisione personale: ha un piano predisposto per il momento in cui la vita diventerà insostenibile. La confessione ha suscitato attenzione, offrendo uno sguardo sulla sua riflessione riguardo alla fine della vita e al rapporto con il proprio percorso esistenziale.

Mauro Corona, scrittore e presenza fissa del programma di Rete4 È sempre Cartabianca ha sorpreso e ieri, in diretta, ha confidato di avere già un piano pronto per la sua morte. Proprio come Diego Dalla Palma, il make up artist e imprenditore ospite di Bianca Berlinguer che ha ribadito la sua. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Mauro Corona e il piano per la sua morte: “È pronto da anni, deciderò io quando la vita non sarà più accettabile”

Leggi anche: Diego Dalla Palma: “Ho programmato la mia morte. Sarà prima degli 80 anni”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mauro Corona e il piano per la sua morte: È pronto da anni, deciderò io quando la vita non sarà più accettabile; «Andrò con Mauro Corona a Milano Cortina a vedere una sola gara»: Silvio Fauner (escluso dai tedofori) alle Olimpiadi con il grande amico ertano; È sempre Cartabianca: Puntata del 13 gennaio Video; Compleanno Bianca Berlinguer: arriva il regalo in diretta di Mauro Corona.

mauro corona ha programmatoMauro Corona e il piano per la sua morte: “È pronto da anni, deciderò io quando la vita non sarà più accettabile” - Dopo le polemiche scatenate da Diego Dalla Palma, che ha confermato la volontà di programmare il proprio addio, anche Mauro ... fanpage.it

mauro corona ha programmatoÈ sempre Cartabianca, la morte programmata di Corona e Berlinguer in diretta con gli occhiali da sole: cosa è successo - La giornalista ha da poco subito un intervento agli occhi: "Niente di grave, ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio". libero.it

mauro corona ha programmatoIran, l'appello di Mauro Corona a Trump spiazza Berlinguer: "Come con Maduro" - Altro che distinguo e ricorso al tema del diritto internazionale solo quando conviene. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.