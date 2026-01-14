Helland Bologna | accordo trovato per il difensore del Brann visite mediche già in programma Tutti i dettagli del colpo rossoblù

Helland Bologna ha raggiunto un accordo con il difensore del Brann, con le visite mediche già in programma. Si tratta di un’operazione che potrebbe rafforzare la linea difensiva dei rossoblù, in vista delle prossime sfide di campionato. Tutti i dettagli del trasferimento saranno comunicati nelle prossime ore, mentre l’atleta si prepara a sostenere le visite mediche per finalizzare l’accordo.

Helland Bologna: è stato trovato l'accordo per il difensore del Brann, programmate le visite mediche. Ecco i dettagli Il Bologna continua a guardare al Nord Europa, confermando una strategia di scouting che negli ultimi anni ha regalato enormi soddisfazioni alla piazza rossoblù. La dirigenza felsinea ha chiuso un colpo importante per puntellare il reparto arretrato.

