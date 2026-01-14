Guardiola infuriato con il VAR dopo una revisione di sei minuti per un fuorigioco | cosa è successo

Dopo la semifinale di FA Cup, Guardiola si è mostrato visibilmente insoddisfatto per una revisione VAR di sei minuti che ha annullato un gol di Haaland per un fuorigioco di pochi millimetri. La questione riguarda l’assenza del fuorigioco semi-automatico, che avrebbe potuto velocizzare la decisione. Questo episodio solleva dubbi sull’efficacia delle tecnologie utilizzate e sull’impatto delle revisioni lunghe sui risultati delle partite.

