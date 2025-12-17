Nel match di Coppa EFL, il Chelsea supera il Cardiff City 3-1 grazie alle reti decisive di Garnacho e Neto, entrambi subentrati dalla panchina. La vittoria consente ai Blues di conquistare un posto tra le migliori quattro della competizione.

© Justcalcio.com - Cardiff City – Chelsea 1-3: i super sostituti Garnacho e Neto siglano l’accesso alla semifinale della Coppa EFL

Breaking: Alejandro Garnacho e Pedro Neto sono usciti dalla panchina per regalare al Chelsea una vittoria per 2-1 sul Cardiff City e assicurarsi il posto nelle semifinali della Coppa EFL. Enzo Maresca ha cambiato tutta la sua squadra dopo la vittoria contro l’Everton di sabato, e inizialmente si è visto mentre il Chelsea faticava a prendere piede, con la migliore possibilità iniziale di vedere Benoit Badiashile ardere sopra la traversa. Isaak Davies ha fornito una minaccia per il Cardiff, con un delizioso cross deviato di poco a lato da Moises Caicedo dopo che Nathan Trott aveva effettuato una parata intelligente per negare Marc Guiu. Justcalcio.com

Leggi anche: Neto e Fernandez lanciano il Chelsea al secondo posto, aspettando il City

Leggi anche: Come guardare Cardiff City vs Chelsea: streaming live, dettagli TV

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cardiff 1-2 Chelsea Match Highlights

Cardiff vs Chelsea – Team News: Enzo Maresca goes full rotation despite criticism with just one first team star - Enzo Maresca was always going to be rotating his team for this one, it was just a question of how much he ... sports.yahoo.com